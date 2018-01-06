События

08:31 06.01.2018

В США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа

В Соединенных Штатах опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов, сообщает Reuters.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Д.Трампом и десятками политиков и чиновниками во время его первого года на посту президента США. В книге М.Вулфф описывает интриги и хаос в администрации президента США на основе 200 интервью.

Как отмечает The Guardian, автор книги написал о том, как Д.Трамп смеялся с интеллектуальных недостатков собственных сыновей и своего зятя Джареда Кушнера. В ней также повествуется, как жена Трампа Мелания плакала в ночь перед победой мужа на выборах и как его бывший старший советник Стив Бэннон назвал дочь Трампа Иванка и ее мужа Джареда Кушнера – "Джаванкою" за их "легкость бытия".

В то же время сам Д.Трамп в Twitter отрицает информацию, представленную в книге.

"Я не представлял доступа к Белому Дому (даже много раз отказывал) автору этой фальшивой книги. Я никогда не говорил с ним для книги. Она полна лжи, ложных представлений и источников, которых не существует. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что произойдет с ним и небрежным Стивом (Стив Бэннон, экс-советник Трампа)!", – написал президент США.

Отмечается, что представители президента пытались прекратить публикацию книги. Его адвокаты направили издательству письмо с требованием не публиковать книгу и извиниться перед президентом.

Кроме того, на фоне роста популярности книги, в Twitter распространили юмористический пассаж, который замаскировали под отрывок из нее. Он получил вирусную популярность в Twitter, пишет "Голос Америки".

В нем рассказывается, что после победы на выборах президента США Трамп требовал и добился создания Белым домом круглосуточного канала посвященного гориллам.

"В свой первый день в Белом доме президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что на нем не было "канала о гориллах". Трамп, казалось, был убежден в существовании канала, который круглосуточно показывал горилл. Чтобы угодить Трампу, сотрудники Белого дома слепили в кучу несколько документальных лент о гориллах, который транслировался в спальню Трампа с наспех собранной телевизионной башни на лужайке перед Белым домом. Но Трамп все равно был недоволен и жаловался, что "гориллы не бьются", – написал неизвестный автор.

Впоследствии это сообщение получило более 15 тыс ретвитов и 48 тыс предпочтений, а автор признался, что оно ненастоящее.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика

Власти США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ из опасений их попадания во вражеские руки

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

США не возражают против отмены совместных учений с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане

Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США

Юристы Трампа добиваются от издательского дома отказа от публикации книги с воспоминаниями его экс-советника

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП

КПВВ в районе проведения АТО работает в штатном режиме

Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Порошенко задекларировал больше 1 млн грн процентов от своего банка

Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн – заявление

Регистрация на пробное ВНО начнется с 9 по 31 января – УЦОКО

Продажи б/у легковых авто в Украине в 2017г выросли в 3,3 раза – "Укравтопром"

Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости расследования подстрекательства к насилию в его стране из-за границы

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА