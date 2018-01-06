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07:53 06.01.2018

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

Соединенные Штаты считают необходимым поддерживать право иранского народа на свободное волеизъявление и его выступления для достижения этой цели, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы поддерживаем иранский народ в его стремлении добиться более качественных условий жизни, более широких свобод. Мы верим, что он этого заслуживает, мы будем с ним в стремлении добиться мирной транзакции власти", – сказал дипломат в ответ на вопрос, не являются ли заявления Вашингтона призывом к смене режима.

По словам госсекретаря, "иранский народ страдает при нынешнем режиме".

"Когда они (иранцы - ИФ) выходят на улицы, мы слышим, почему они там, мы слышим, чем они обеспокоены на законном основании, и мы согласны, что эти обеспокоенности реально законны. Мы должны поддержать их право на то, чтобы высказывать это", – отметил Р.Тиллерсон.

Он подчеркнул: "Мы не поддерживаем наследственную смену власти, но мы поддерживаем мирную смену власти", добавив, что решение остается за народом Ирана.

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