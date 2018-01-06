События

06:50 06.01.2018

Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок нет и в дальнейшем. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минского договоренностями оружия позиции Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу утром.

На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО со 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии – с минометов калибра 82-мм.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, в полной мере соблюдая договоренности трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное.

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