Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Полного соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок нет и в дальнейшем. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минского договоренностями оружия позиции Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу утром.

На Луганском направлении поздно вечером враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО со 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарской дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии – с минометов калибра 82-мм.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, в полной мере соблюдая договоренности трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное.