Порошенко задекларировал больше 1 млн грн процентов от своего банка

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 29 тыс. 785 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев), конечным бенефициаром которого он является.

Согласно внесенному 5 января сообщению о существенных изменениях в Единый государственный реестр деклараций, П.Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-сентября 2017 года получил 78,364 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

МИБ основан в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (7,308 млрд грн) банк занимал 23-е место среди 88 действующих банков.