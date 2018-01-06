Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн – заявление

Компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила, что обжалует решение суда Никосии о замораживании активов на сумму $820 млн, говорится в заявлении СКМ, сообщило "Радио Свобода".

"Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" в Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома". В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено постановление", – говорится в заявлении группы.

Отмечается, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома" в 2011 году".

"Претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", – подчеркнули в СКМ.

Как сообщалось, Кипрский окружной суд заморозил активы украинского бизнесмена Р.Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома".