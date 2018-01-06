События

04:43 06.01.2018

Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн – заявление

Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда о замораживании активов на $820 млн – заявление

Компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила, что обжалует решение суда Никосии о замораживании активов на сумму $820 млн, говорится в заявлении СКМ, сообщило "Радио Свобода".

"Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" в Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома". В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено постановление", – говорится в заявлении группы.

Отмечается, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома" в 2011 году".

"Претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации "Укртелекома" и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", – подчеркнули в СКМ.

Как сообщалось, Кипрский окружной суд заморозил активы украинского бизнесмена Р.Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

КПВВ в районе проведения АТО работает в штатном режиме

Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Порошенко задекларировал больше 1 млн грн процентов от своего банка

Регистрация на пробное ВНО начнется с 9 по 31 января – УЦОКО

Продажи б/у легковых авто в Украине в 2017г выросли в 3,3 раза – "Укравтопром"

В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика

В Киеве ночью и утром 6 января ожидается туман, а на Рождество – дождь с мокрым снегом

Иск Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства Украины рассмотрят в новом Верховном суде 29 января

Допрос Саакашвили по делу о попытке захвата Жовтневого дворца перенесли

Решение грузинского суда не дает Украине оснований для экстрадиции или выдворения Саакашвили - адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП

В США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа

США продолжат поддержку выступлений в Иране – Тиллерсон

США в течение недели могут определиться с участием в ядерной сделке с Ираном

Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости расследования подстрекательства к насилию в его стране из-за границы

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия

Постпред США при ООН Хейли предупредила, что США будут следить за действиями властей Ирана

Формат Астаны был полезен, но не годится для политического урегулирования в Сирии - Макрон

Беларусь до 23 февраля закроет свое генконсульство в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА