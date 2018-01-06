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03:38 06.01.2018

Регистрация на пробное ВНО начнется с 9 по 31 января – УЦОКО

Регистрация на пробное ВНО начнется с 9 по 31 января – УЦОКО

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание для абитуриентов стартует с 9 по 31 января на сайтах региональных центров, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь сможет составить тест из одного учебного предмета: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому языку, а также испанскому, немецкому, французскому языкам.

"Участники пробного внешнего независимого оценивания смогут ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018 года, выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов, заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания, научиться эффективно распределять время на выполнение теста, получить правильные ответы и узнать результат тестирования, оценить собственный степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что участие в пробном внешнем независимом тестировании является платной услугой. Более детальные подробности о его прохождении находятся на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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