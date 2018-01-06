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02:02 06.01.2018

Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости расследования подстрекательства к насилию в его стране из-за границы

Иранский постпред при ООН Голямали Хошру предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.

"Если и проводить расследование, то нужно расследовать то, кто позволил иностранным элементам и агентам разжигать насилие и нестабильность в суверенной стране", – заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану.

Он отметил, что насилие со стороны некоторых протестующих в Иране было организовано из-за границы. "Мы имеем бесспорные доказательства насилия в Иране со стороны горстки протестующих, в ряде случаев погибли и пострадали полицейские. Это было организовано и к этому подстрекали из-за границы", – сказал иранский дипломат.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и некоторые американские политики "поддерживали в его регионе насилие".

"Вопиющим является тот факт, что страна, глава которой поддерживает тех, кто творит насилие в Иране, который позволяет себе враждебный комментарий в отношении нашей страны, ставит вопрос, касающийся последних событий в Иране, в повестку дня Совета Безопасности", – заявил Г.Хошру.

Иранский постпред напомнил членам Совета Безопасности о долгой истории вмешательства США во внутренние дела его страны и заявил, что Иран "протестует против вмешательства со стороны внешних сил, включая президента США".

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли, выступая на заседании, заявила, что иранские протестующие не являются марионетками иностранных держав.

"Никакие нечестные попытки назвать протестующих марионетками иностранных держав этого не изменит. Иранский народ эту истину знает, и мы эту истину также знаем", – сказала она.

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