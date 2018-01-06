Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совбеза

Ситуация в Иране не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности, США подрывают авторитет главного органа ООН, ответственного за поддержание международного мира, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США – постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН – подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности", – сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

Он назвал ситуацию в Иране "сугубо внутриполитической".

Ранее французский постпред при ООН Франсуа Делатр заявил, что события последних дней в Иране "не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности". "Поэтому нужно реагировать на эти события пропорционально, а именно проявлять всю необходимую бдительность в свете насилия, в отношении протестующих, но при этом не должны допускать никакой инструментализации этого кризиса, не должны допускать экстремистских настроений", - отметил он.