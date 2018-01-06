События

01:24 06.01.2018

Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия

Постпред Франции при ООН считает, что изменения в Иране должны быть результатом выбора иранского народа, а не внешнего воздействия

Франция призывает не допускать экстремистских настроений в связи ситуацией в Иране.

"События этих последних дней, мы должны это признать, не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности. Поэтому нужно реагировать на эти события пропорционально, а именно проявлять всю необходимую бдительность в свете насилия, в отношении протестующих, но при этом не должны допускать никакой инструментализации этого кризиса, не должны допускать экстремистских настроений", – заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

Он подчеркнул, что "изменения в Иране не должны стать результатом внешнего воздействия, а результатом работы самого иранского народа".

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