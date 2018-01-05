Формат Астаны был полезен, но не годится для политического урегулирования в Сирии - Макрон

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, астанинский процесс по сирийскому урегулированию сыграл полезную роль, но он не способен привести к политическим процессу с участием всех заинтересованных сторон.

"Я считаю, что в астанинском процессе была польза. В военном плане он позволил установить зоны деэскалации и демилитаризации. В этом смысле он был вполне полезен. Но в ближайшие недели, когда вооруженный конфликт будет закончен, мы вступим в ситуацию завершившейся войны против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). И тогда начнется политический процесс. А формат Астаны, на мой взгляд, не очень подходит для этого", - заявил Э.Макрон в пятницу в Париже на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции.

Французский президент отвечал на просьбу объяснить, почему он не доверяет астанинско-сочинскому переговорному процессу.

По его словам, в данном процессе интересы "некоторых за переговорным столом не те же, что у президента Эрдогана". В интересы этих сторон, полагает Э.Макрон, входит скорее выстраивание собственного влияния и собственных компромиссов на двусторонней основе с Сирией, а не создание "настоящей инклюзивной стабильности". Должны быть привлечены другие региональные державы, что "не является случаем Сочи".

Президент Франции убежден, что все сирийские оппозиционные течения должны быть представлены на переговорах, и они должны проходить в рамках, определенных ООН, чтобы в ходе политического процесса позволить выразить свое мнение всем тем, кто бежал как от ИГИЛ, так и от режима Башара Асада.

"Я думаю, что мы разделяем (с Турцией - ИФ) один подход: ни в Стамбуле и ни в Париже будет решаться будущее Сирии. Впрочем, и ни в Сочи или Астане. Сирийский народ сам будет решать свое будущее. А мы должны создать условия, при которых весь сирийский народ смог бы это сделать", - пояснил Э.Макрон.

По его убеждению, явное большинство сирийских беженцев ушли не от войны и террористов, а от режима Б.Асада.

"И если мы имеем дело с процессом, который слишком снисходителен к нынешнему режиму (Дамаска - ИФ), это заведет в тупик и не приведет к миру, возврату беженцев и настоящему определению своего будущего самим сирийским народом", - добавил французский президент.

При этом Э.Макрон указал на то, что для него исключение Б.Асада не является предварительным условием к процессу переговоров, представители сирийского президента могут участвовать в этом процессе. Вместе с тем, отметил глава французского государства, он не настолько наивен, чтобы считать легитимным решение будущего Сирии при участии Б.Асада. Э.Макрон допустил, что можно дать развитие астанинско-сочинскому процессу, но с другими методами и расширенным кругом участников. Президент Франции еще раз подтвердил полезность этого процесса, но заявил, что в том виде, в каком он сейчас существует, процесс не позволит прийти к желаемому результату.

В свою очередь Р.Т.Эрдоган не считает, что астанинский процесс ограничен участием только Турции, Ирана и России. Он отметил роль государств-наблюдателей, особенно США и Иордании. По его словам, результаты Астаны получили развитие в Сочи, и работа продолжается.

"Процессы Астаны и Сочи не являются альтернативными Женевскому процессу. Это процессы, которые имели целью дополнить работу в Женеве. И эта деятельность продолжается в таком направлении. Почему? Потому что в Сирии существует серьезное влияние России, имеет место влияние Ирана, и Турция, у которой 911 км общей границы с Сирией, также играет там значительную роль", - сказал турецкий президент.

"Но наша цель не в решении с Башаром Асадом. Наша цель - решение без Башара Асада. Это решение, которое будет определено свободным, демократическим волеизъявлением сирийского народа на свободных выборах, проводимых сирийским народом", - пообещал Р.Т.Эрдоган.

И этому Турция готова оказывать свою полную поддержку, добавил президент.