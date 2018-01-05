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22:00 05.01.2018

В Киеве ночью и утром 6 января ожидается туман, а на Рождество – дождь с мокрым снегом

В Киеве ночью и утром 6 января ожидается туман, а на Рождество – дождь с мокрым снегом

      В субботу в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, а на Рождество прогнозируется дождь с мокрым снегом, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      Также 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью 7 января предвидится небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7 января – 2-4°, днем около 5° тепла, а ночью 8 января – 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

      В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке – включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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