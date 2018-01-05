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20:38 05.01.2018

Беларусь до 23 февраля закроет свое генконсульство в Одессе

Беларусь до 23 февраля закроет свое генконсульство в Одессе

Совет министров Республики Беларусь принял решение о закрытии генерального консульства Беларуси в украинской Одессе.

"Закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одесса (Украина)", - говорится в тексте постановления №1 от 4 января 2018 года, опубликованном на официальном сайте белорусского правительства.

Согласно постановлению, МИД Беларуси должен принять меры по закрытию генконсульства с осуществлением финансирования расходов по его закрытию в пределах средств, предусмотренных на содержание этого загранучреждения.

Постановлением также признается утратившим силу постановление Совмина Беларуси от 9 марта 2011 года №211 "Об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)". Этот пункт постановления вступает в силу с 23 февраля, тогда как прочие - со дня официальной публикации постановления.

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Интерфакс-Украина
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