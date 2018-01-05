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20:29 05.01.2018

Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе

Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе

Законодатели Великобритании предлагают ввести так называемый "налог на латте" - сбор в размере 25 пенсов на кофе на вынос, чтобы снизить количество мусора в крупных городах. Со временем - лет через пять - предполагается полностью запретить одноразовые стаканы, если они будут отвечать жестким требованиям к переработке и утилизации.

Как говорится в докладе парламентского комитета по экологическому аудиту, ежегодно британцы выбрасывают 2,5 млрд одноразовых стаканов из-под кофе (около 30 тыс. тонн). Из этого объема перерабатывается менее 0,25%, поскольку стаканы изготовлены из плотного картона с полиэтиленом, который сложно отделить, поэтому их не принимают для повторного использования целлюлозно-бумажные комбинаты.

Поступления от нового налога можно будет направить на создание специализированных предприятий для переработки стаканов и схожего мусора.

Кроме того, комитет предлагает заставить сети кофеен платить больше за утилизацию одноразовых стаканов и повысить качество надписей, информирующих потребителей о воздействии на окружающую среду.

Как отмечает The Guardian, в настоящее время некоторые кофейни предлагают небольшую скидку, если клиент приходит со своим стаканом или чашкой, но такие продажи составляют лишь 1-2% от общего объема.

Starbucks в пятницу объявила, что в 20 точках компании в Лондоне в течение трех месяцев будет действовать пробный сбор в размере 5 пенсов за кофе на вынос в одноразовых стаканах. Руководство сети надеется повысить сознательность потребителей и убедить их покупать посуду, которую можно использовать многократно. Вырученные средства будут переданы благотворительным организациям.

В декабре комитет по экологическому аудиту рекомендовал правительству Великобритании создать систему депозитных взносов за пластиковые бутылки, чтобы снизить количество отходов.

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Интерфакс-Украина
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