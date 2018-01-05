События

19:44 05.01.2018

Прокуратура АРК сообщила о подозрении в госизмене экс-"министру здравоохранения" Михальчевскому

Прокуратура АРК сообщила о подозрении в госизмене экс-"министру здравоохранения" Михальчевскому

Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила о подозрении в государственной измене бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, непосредственно участвовавшего в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

"Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении государственной измены одному из бывших министров Крыма", - говорится в сообщении на странице прокуратуры АРК в Фейсбуке.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Татьяны Тихончик, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" П.Михальчевского. В рамках уголовного производства по ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями

Ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ст. 111 УК Украины - государственная измена (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

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Интерфакс-Украина
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