События

18:25 05.01.2018

Боевики с полуночи осуществили два обстрела, в районе Бутовки выпустили шесть мин

Боевики с полуночи осуществили два обстрела, в районе Бутовки выпустили шесть мин

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, украинские военные ответный огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня зафиксированы 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. (…) Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Донецком направлении на рассвете боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, подчеркнули в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ из опасений их попадания во вражеские руки

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

В зоне АТО вдоль линии разграничения за сутки зафиксировано 1 нарушение "режима тишины", – штаб

Законом об амнистии, распространявшемся и на участников АТО, воспользовались 532 человека

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО, во второй половине для обстрелов не зафиксировано, потерь нет

Боевики 5 раз обстреляли силы АТО в среду, ответный огонь не открывался

Неизвестные повредили памятник погибшим воинам АТО в Донецкой области

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

Боевики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении из пехотного вооружения и минометов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ночью и утром 6 января ожидается туман, а на Рождество – дождь с мокрым снегом

Беларусь до 23 февраля закроет свое генконсульство в Одессе

Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе

Саакашвили вызван на допрос в СБУ 10 января

Прокуратура АРК сообщила о подозрении в госизмене экс-"министру здравоохранения" Михальчевскому

СБУ разоблачила в Мелитополе двух распространителей антиукраинских агиток

Харьковский аэропорт задерживает рейсы из-за тумана

Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения – Аброськин

Китай ввел особые 10-летние визы для высококвалифицированных специалистов

В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА