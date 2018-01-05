События

16:23 05.01.2018

В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации

В аэропорту "Киев" задержали двух украинок, которые переправляли за границу девушек для сексуальной эксплуатации

В аэропорту "Киев" (Жуляны) задержали двух украинок, которые переправляли в Грецию девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

"Двух киевлянок, одна из которых проживает в Греции с 2013 года, задержали "на горячем", во время прохождения авиационного контроля. С целью заработка легких денег они организовали и разработали преступную схему. Переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там за предоставление различных интимных услуг иностранцам им обещали до 5000 евро в месяц, а также бесплатное проживание", - написал Д.Ценов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, в реальности украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, "которые постепенно втягивали в долговую кабалу".

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

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