Из Латвии депортировали российскую журналистку Курлаеву

Журналистка Ольга Курлаева вернулась из Латвии в Россию в пятницу.

"Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК О.Курлаева вернулась в Россию", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку О.Курлаеву. "Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. О.Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", - сообщил телеканал. Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев, отмечает телеканал "Россия 24".

В свою очередь О.Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники Пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. "Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть, я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка.

2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержан его сотрудник Анатолий Курлаев. "Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", - говорилось в сообщении телеканала. В телекомпании тогда выразили недоумение в связи со случившимся, так как А.Курлаев находился в Латвии в частной поездке. При этом в телекомпании сочли, что "депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ".