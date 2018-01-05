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08:45 05.01.2018

Работа транспорта в Киеве в Рождественскую ночь будет продлена на три часа

Работа транспорта в Киеве в Рождественскую ночь будет продлена на три часа

        В ночь с 6 на 7 января работа наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена на три часа, Фуникулер будет работать до 2.00, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

      Также 7 января с 12.00 до 15.00 будут изменены пути следования троллейбусных маршрутов №№ 6,16,18. Троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская"; маршрута № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

      Вместе с тем, в КГГА отметили, что автобусы маршрута №№ 24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

      "Также в Рождественскую ночь продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси (150,155,157,166,181,182,183,193,208,220,433, 500,502,516,530,537,550,586)", сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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