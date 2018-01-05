События

08:35 05.01.2018

Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

        Члены Совета Безопасности ООН обсудят в пятницу днём ситуацию в Иране, сообщает постпредство Казахстана при ООН.

      Отмечается, что заседание состоится в 15:00 по времени Нью-Йорка и пройдет в открытом формате.

      Казахстан является страной-председателем Совета Безопасности в январе.

      Как сообщают западные СМИ, встреча состоится по инициативе США.

      Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

      Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Иране разгромлена террористическая сеть, планировавшая поддержать беспорядки, заявляют в спецслужбе

МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы

Акции против насилия проходят в Иране - ТВ

Могерини призвала стороны иранского кризиса воздерживаться от насилия, а власти - гарантировать уважение прав человека

Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США – Хейли

Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране

Трамп призывает к переменам в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ривном ночью произошел пожар в 5-этажном доме, два человека пострадали

Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс. грн

"Джавелинами" оснастят расположенные вдалеке от фронта части ВСУ из опасений их попадания во вражеские руки

В оккупированном Крыму уже более 60 политзаключенных - Чубаров

Работа транспорта в Киеве в Рождественскую ночь будет продлена на три часа

В Украине ухудшаться погодные условия, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

В Киеве в течение дня перекроют движение на мостах через Днепр

Украинская версия "Википедии" по посещаемости за 2017 оказалась на 19 месте в мире

Последний восьмой сезон "Игры престолов" официально выйдет в 2019 году

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА