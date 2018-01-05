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08:03 05.01.2018

В Киеве в течение дня перекроют движение на мостах через Днепр

В Киеве в течение дня перекроют движение на мостах через Днепр

        В пятницу, при благоприятных погодных условиях, в связи с проведением ремонтных работ в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на Московском мосту и мосту через р. Десенка, Южном мостовом переходе и на мосту Метро через р. Днепр, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Фейсбук.

      На Московском мосту и мосту через р. Десенка движение в направлении Троещины будет ограничено с 11.00 до 15.00; в обратном направлении с 15.00 до 19.00.

      На Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе с 15.00 до 17.00.

      На мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с просп. Броварской на Набережное шоссе с 17.00 до 19.00.

      "Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", сказано в сообщении в четверг.

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Интерфакс-Украина
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