В Киеве в течение дня перекроют движение на мостах через Днепр

В пятницу, при благоприятных погодных условиях, в связи с проведением ремонтных работ в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на Московском мосту и мосту через р. Десенка, Южном мостовом переходе и на мосту Метро через р. Днепр, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Фейсбук.

На Московском мосту и мосту через р. Десенка движение в направлении Троещины будет ограничено с 11.00 до 15.00; в обратном направлении с 15.00 до 19.00.

На Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе с 15.00 до 17.00.

На мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с просп. Броварской на Набережное шоссе с 17.00 до 19.00.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", сказано в сообщении в четверг.