Украинская версия "Википедии" по посещаемости за 2017 оказалась на 19 месте в мире

Посещаемость украинской версии "Википедии" в 2017 году составила почти 565 млн просмотров, что на 6,4% больше предыдущего года, сообщил основатель ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич.

"По итогам декабря по посещаемости украинская "Википедия" (находится – ИФ) на 19 месте в мире. Число просмотров страниц составило за месяц 58 млн (+ 8,6% к декабрю прошлого года). За год поднялись на 2 ступени - обогнав тайскую и турецкую "Википедии", – говорится в сообщении, обнародованном в четверг вечером.

В 2017 число изменений украинской "Википедии" перевалило за 20 млн и составило 21,7 млн. За год было создано более 85 тыс. статей, что на 40% больше по отношению с 2016 годом. Общее число статей превысило 757 тыс. – 16-й показатель в мире.