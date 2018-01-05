Последний восьмой сезон "Игры престолов" официально выйдет в 2019 году

Заключительный восьмой сезон популярного фэнтези-сериала "Игра престолов" ("Game of Thrones") выйдет на американском телеканале HBO в 2019 году.

Как говорится в сообщении на сайте телеканала, сезон будет состоять из шести эпизодов.

Съемки восьмого сезона "Игры престолов" стартовали в конце октября 2017 года. Ожидается, что завершение сериала зрители смогут увидеть зимой следующего года.

"Игра престолов" - фэнтези-сериал, снятый по циклу романов писателя Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Является одним из самых дорогих сериалов в истории телевидения – производство одной серии стоит около $10 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.