Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

За прошедшие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины… В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В пресс-центре отмели, что впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского.

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали", добавили в штабе АТО.