События

03:36 05.01.2018

На блокпосту в Донецкой области задержан пособник боевиков

На блокпосту в Донецкой области задержан пособник боевиков

        В Донецкой области возле г.Углндар на блокпосту задержан пособник боевиков, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

      По информации военных, на одном из блокпостов возле г.Угледар Донецкой области нарядом военнослужащих воинской части 3011 для проверки был остановлен внедорожник металлического цвета, водитель которого оказался пособником боевиков.

      "Во время проверки документов водителя по информационно-поисковой системой Центра информационного обеспечения выявлено, что гражданин 1985 года рождения житель города Донецк имеет связь с незаконными вооруженными формированиями, так называемой "ДНР". Подозреваемый задержан и передан в Угледарский ОП ГУНП в Донецкой области", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

      Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и участие в их деятельности).

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