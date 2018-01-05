События

01:43 05.01.2018

В Харьковской области к охране порядка на Рождество привлекут почти 2 тыс. полицейских и нацгвардейцев

В Харьковской области к охране порядка на Рождество привлекут почти 2 тыс. полицейских и нацгвардейцев

        На Рождество в Харькове и области в обеспечении охраны порядка будут задействованы приданные силы, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

      "Порядок будут охранять 1760 полицейских, в том числе 44 наряда управления патрульной полиции Харьков, а также 100 военнослужащих Нацгвардии. Также для обеспечения охраны общественного порядка организовано патрулирование пяти нарядов батальона полиции особого назначения. Создан резерв из числа 260 человек - 150 полицейских, 50 военнослужащих Нацгвардии, 60 сотрудников полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

      Кроме того, маршруты 28 нарядов управления полиции охраны будут приближены к церквям.

      Ожидается, что 6 и 7 января праздничные богослужения, которые пройдут в 210 православных храмах, посетят около 120 тысяч человек.

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