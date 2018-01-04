Террорист-смертник устроил взрыв у полицейского поста в Кабуле, много жертв

В результате теракта, произошедшего вечером в четверг в квартале Банои в девятом районе Кабула погибли 15 и ранены не менее 20 человек, в основном полицейские, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

"По предварительным данным, террорист-смертник подорвался, приблизившись к посту подразделения полиции в квартале Банаи в девятом районе Кабула", - сообщает телеканал.

Район инцидента блокирован силовыми структурами.

Ни одна из экстремистских групп, действующих в стране, пока не взяла ответственность за нападение.

Телеканал сообщает, что утром в этом районе произошла стычка между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как стражи порядка пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного.

В результате столкновений с полицией погиб один торговец, четверо других получили ранения. После этого несколько десятков местных жителей вышли на демонстрацию протеста, после чего в район были введены дополнительные силы правопорядка.

Официальные структуры пока не комментировали это сообщение.