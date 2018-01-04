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19:12 04.01.2018

Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД

Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец, предупреждают в МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, так как такой визит может стать "билетом в один конец".

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге "Твиттер"в четверг.

В МИД напомнили предупреждение Службы безопасности Украины, которая призывает участников антитеррористической операции на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.

Как сообщалось, в Москве был задержан участник АТО киевлянин Олег Негода, который в конце 2017 года уехал в Саратов (РФ) к сестре.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания О.Негоды в Москве

Позднее в СМИ появилась информация о том, что российские правоохранители отпустили О.Негоду, он возвращается в Украину.

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