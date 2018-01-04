Суд продлил арест подозреваемых по делу о разбойном нападении на харьковского патрульного

Фрунзенский районный суд г.Харькова на подготовительном заседании в четверг продлил на 60 дней меру пресечения подозреваемым по делу о серии краж и разбойных нападений, в том числе разбойном нападении на инспектора патрульной полиции Василия Марковича.

"Прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Защита в свою очередь ходатайствовала об отводе прокурора, о пятидневном перерыве на ознакомление с его ходатайством и об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Но суд все ее ходатайства отклонил и продлил подозреваемым срок содержания под стражей до 4 марта", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель потерпевших Олег Головков в четверг.

Суд продолжит подготовительное заседание по делу 9 января.

Как сообщалось, 9 декабря 2016 года инспектор управления патрульной полиции Харькова, участник АТО Василий Маркович был жестоко избит возле подъезда своего дома. Он провел в коме около 5 месяцев.

12 мая 2016 года начальник Национальной полиции Сергей Князев сообщил о задержании подозреваемых в этом и серии других нападений.

"На их счету как минимум 13 разбоев, 6 ограблений и изнасилование. Досудебное расследование проводится по ч.2, 3 ст. 186 (грабеж) и ч 3.4. ст. 187 (разбой), ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - написал С.Князев на своей странице в Facebook.

В ноябре дело было направлено во Фрунзенский райсуд Харькова. В деле трое подозреваемых (1994, 1995 и 1999 года рождения). Все трое - жители Харькова, ранее несудимы. Им инкриминируются совершение вместе и по отдельности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.122, ч.2 ст.185, ч.2 ст.186, ч.ч.2,3,4 ст.187, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В деле около 20 эпизодов и 25 потерпевших. Последний эпизод - жестокое разбойное нападение на Артема Григорьева, охранявшего палатку с мороженым, 8 мая 2017 года, А.Григорьев до сих пор в коме.