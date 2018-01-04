События

18:19 04.01.2018

В зоне АТО вдоль линии разграничения за сутки зафиксировано 1 нарушение "режима тишины", – штаб

В зоне АТО вдоль линии разграничения за сутки зафиксировано 1 нарушение "режима тишины", – штаб

В зоне АТО на Донбассе начала суток по состоянию на 18:00 четверга боевики вдоль линии разграничения 1 раз нарушали режим тишины, перемирие продержалось более 20 часов, сообщили в штабе АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии российско-оккупационные войска сегодня не удосужились в полной мере обеспечить режим прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам со стороны захватчиков из оружия, запрещенного Минского договоренностями", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг вечером.

С начала суток вдоль линии разграничения зафиксировано 1 нарушение режима тишины со стороны противника. В полдень боевики выпустили четыре мины 120-го калибра по позициям ВСУ возле Верхнеторецкого, а также вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Учитывая, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда - перемирие продержалось более 20 часов", - отметили в штабе АТО.

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