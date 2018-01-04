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18:04 04.01.2018

Юристы Трампа добиваются от издательского дома отказа от публикации книги с воспоминаниями его экс-советника

Юристы президента США Дональда Трампа обратились в издательский дом Henry Holt & Company с требованием отказаться от публикации книги, в которой, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года.

По информации газеты "Вашингтон пост", юристы направили в издательский дом письмо, в котором разъясняют свои требования. Кроме того, такое же письмо, по информации американских СМИ, получил и бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Его высказывания приводятся в книге Майкла Волффа "Огонь и ярость", которая должна выйти в продажу в США на следующей неделе.

По мнению Белого дома, С.Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Д.Трампа.

Кроме того, юристы проводят подготовительную работу в случае, если им потребуется подать на издателей и на С.Бэннона в суд.

Некоторые содержащиеся в книге высказывания С.Бэннона уже попали в СМИ и вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Среди прочего, С.Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Д.Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Д.Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

Сам президент неоднократно заявлял, что не был в курсе того, с кем у его сына была назначена встреча.

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