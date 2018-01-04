Прокуратура подозревает экс-руководителя филиала Инпромбанка в завладении средствами финучреждения на сумму 52 млн грн

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевской дирекции Инновационно-промышленного банка (Инпромбанк) по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как говорится в сообщении, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн.

По результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Инпромбанк основан в 1993 году. НБУ отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации Инпромбанка в марте-2012.