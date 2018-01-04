Суд инициирует вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов Януковича

Печерский районный суд Киева поднял перед главой Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры города Киева вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов объединения "Авер Лекс" Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, руководителя объединения (управляющим партнером "Авер Лекс" является адвокат Ольга Просянюк) в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей.

Соответствующее решение приняла на заседании 20 декабря 2017 года (опубликовано 3 января 2018 года) судья Светлана Шапутько в рамках рассмотрения ходатайства Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины о даче разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.

В своем решении она указала, что адвокаты и объединение "Авер Лекс" "систематически предпринимают меры, направленные на затягивание рассмотрение ходатайства".

20 декабря 2017 года адвокаты В.Януковича в очередной раз не прибыли на заседание, и прокурор инициировал вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Судья напоминает, что ходатайство департамента спецрасследований Генпрокуратуры находится в Печерском суде с 26 сентября 2017 года и было назначено к рассмотрению на 5 октября. Затем практически на месяц был объявлен перерыв, и стороне защиты было предоставлено время для ознакомления с материалами прокуратуры.

С 1 ноября по 8 декабря 2017 год суд провел 15 заседаний, на которых заслушал позицию стороны обвинения и исследовал все материалы, приобщенные к ходатайству.

С.Шапутько указала, что 4 декабря адвокаты В.Сердюк и И.Федоренко принесли на заседание "заранее подготовленные предметы и вещи для нанесения телесных повреждений (деревянные палки-биты, брусчатку, две стеклянные бутылки с неизвестным веществом с запахом бензина и топливных масел, так называемые "коктейли Молотова")", и сообщили, что это вещественные доказательства, с помощью которых они проведут в зале заседания эксперимент по их применению.

Судья сочла, что данные предметы могут представлять угрозу жизни и здоровью присутствующих в суде, и потребовала убрать их из зала, но данное замечание было проигнорировано адвокатами.

"При этом защитник Сердюк В.А. отметил, что судья воспринимает указанные предметы как угрозу для себя, и после очередного замечания следственного судьи защитники отказались выполнять указания судьи, несмотря на разъяснение им обязанности каждого присутствующего в зале суда подчиняться указаниям председательствующего. Адвокат Сердюк В.А. положил кирпич на стол следственному судье, громко вступал в споры с судом", - говорится в решении суда.

Судья подчеркивает, что эти обстоятельства сделали невозможным проведение заседания.

Суд отмечает, что на следующем заседании 8 декабря были рассмотрены все ходатайства стороны защиты в этом процессе и частично удовлетворены, после чего оставалось изучить материалы, предоставленные защитой В.Януковича, и заслушать позицию адвокатов по этому делу. Но они, как говорится в решении суда, после этого начали игнорировать заседания и не являлись в суд 11, 12, 18 и 20 декабря.

С.Шапутько указала, что адвокаты обосновали свою неявку командировками за пределы Украины, но при этом обращает внимание на то, что еще один адвокат объединения "Авер Лекс" Богдан Биленко ознакомлен с материалами данного производства, и, кроме того, в адвокатской конторе работает как минимум 14 адвокатов.

Судья также отмечает, что адвокаты заявляют об обжаловании ими в апелляционном порядке решения суда о якобы их отстранении от данного процесса, и утверждает, что такое решение судом не принималось.

11 декабря судом было принято решение о привлечении к данному процессу бесплатного государственного защитника из-за неявки адвокатов В.Януковича из "Авер Лекс" без уважительных причин. 12 декабря назначенный центром бесплатной правовой помощи адвокат прибыл на заседание и заявил отвод судье С.Шапутько, в чем ему было отказано 14 декабря. На заседание 18 декабря он не явился из-за участия в других процессах в Харьковской области, 20 декабря также не явился и не сообщил о причинах этого.

20 декабря суд принял решение заменить этого бесплатного защитника другим. Судом были тогда назначены заседания на 21, 22, 27, 28 и 29 декабря.

При этом следующий назначенный бесплатный адвокат также не являлся на заседания 27 и 28 декабря. В связи с этим суд удовлетворил ходатайства прокурора об отводе этого защитника и поручил центру правовой помощи назначить нового.

Следующее заседание Печерского суда по рассмотрению ходатайства Генпрокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование дела о причастности В.Януковича к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года назначено на 9 января.

Как известно, адвокаты В.Сердюк, И.Федоренко, А.Фозекош представляют интересы В.Януковича и в других процессах, в частности, в рассмотрении уголовного производства по обвинению его в государственной измене в Оболонском районном суде Киева.