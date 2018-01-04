События

17:36 04.01.2018

Женщина выбросилась из окна многоэтажки под Киевом

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района во время ссоры со своим сожителем 33-летняя женщина выбросилась из окна 3-го этажа и от полученных травм скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве в четверг.

В полиции добавили, что по имеющейся у них информации, пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире в с.Софиевская Борщаговка.

"Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время суд уже избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий", - проинформировали в областном главке.

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