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03:11 04.01.2018

Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США 2016 года

Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на выборах президента США 2016 года

Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

"Несмотря на существенные доказательства мошенничества в ходе выборов многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, требуемую для расследования. Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги", - говорится в распространенном заявлении Д.Трампа.

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