События

02:10 04.01.2018

В Киеве ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м

      Ночью и утром 4 января в Киеве ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, включить при их наличии противотуманные фары совместно с ближайшим светом, держать безопасное расстояние с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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Интерфакс-Украина
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