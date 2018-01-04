В Киеве ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м

Ночью и утром 4 января в Киеве ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, включить при их наличии противотуманные фары совместно с ближайшим светом, держать безопасное расстояние с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.