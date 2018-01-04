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00:44 04.01.2018

Ученые выявили связь между повышением температур в мире и ростом числа беженцев в ЕС

Ученые выяснили, что большое число беженцев, пытающихся получить убежище в странах ЕС, связано, в частности, с повышением средних температур в сельскохозяйственных регионах разных стран, сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование американского Колумбийского университета.

Согласно результатам исследования, в аграрных районах 103 стран температуры воздуха демонстрируют устойчивую тенденцию к отклонению от оптимального уровня. Из-за этого большее число людей стремится выехать за границу.

При этом исследователи пришли к выводам, что именно повышение температур оказывает более серьезное влияние на жизнь людей.

"Я уверен, что мы раскрыли закономерность между погодными условиями и миграционными тенденциями в 2000-2014 годах", - заявил Би-би-си ведущий автор исследования профессор Колумбийского университета Вольфрам Шленкер.

Он подчеркнул, что в некоторых странах климат стал в среднем теплее, а в некоторых - холоднее.

Исследование отмечает, что в случае сохранения подобных тенденций к 2100 году около 660 тыс. человек ежегодно будут стремиться попасть в ЕС. В то же время в период с 2000 по 2014 год число желающих перебраться в Европу составляло около 350 тыс. человек в год.

В то же время профессор В.Шленкер подчеркнул, что прогнозы по росту числа беженцев носят являются предварительными.

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