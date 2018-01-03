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23:20 03.01.2018

Трамп осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка"

Трамп осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка"

Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду.

"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс (как работает "ядерная кнопка" - ИФ) и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи", - сказала она журналистам.

Ранее Д.Трамп в своем "Твиттере" заявил, что его ядерная кнопка больше, мощнее и работает. "Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

Лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

 

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