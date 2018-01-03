Рецидивист, выманивавший у пожилых женщин деньги по схеме "Ваш сын в полиции", приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Коломакский райсуд Харьковской области вынес приговор 36-летнего неоднократно судимого за корыстные преступления жителя области, обвиняемому в выманивании денег и драгоценностей по схеме "Ваш сын в полиции".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в мошенничестве (ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 УК Украины).

"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы",- говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде 5 эпизодов преступлений. Самой старшей из пострадавших от действий обвиняемого - 81 год. В общей сложности мужчина выманил у своих жертв почти 18тыс.грн., $3,4тыс., золотые серьги и кольцо.