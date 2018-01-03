Боевики 5 раз обстреляли силы АТО в среду, ответный огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 3 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На линии столкновения не наблюдалось полного прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины опять подверглись обстрелам, в частности, и из минометов. С начала этих суток, вдоль линии разграничения, зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом в штабе отмечают, что ответный огонь силами АТО в сторону боевиков не открывался. "Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий о соблюдении режима тишины и огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

Все нарушения режима перемирия, как и в последние дни, пришлись на донецкое направление, на других участках обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

"В пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов. Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. Из минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям возле шахты Бутовка. На Приазовье, возле Водяного, оккупанты применили… гранатометы разных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, возле Широкино, захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия", - информируют в штабе.