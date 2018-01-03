События

18:24 03.01.2018

Боевики 5 раз обстреляли силы АТО в среду, ответный огонь не открывался

Боевики 5 раз обстреляли силы АТО в среду, ответный огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 3 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На линии столкновения не наблюдалось полного прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины опять подверглись обстрелам, в частности, и из минометов. С начала этих суток, вдоль линии разграничения, зафиксировано уже 5 обстрелов наших позиций со стороны противника", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом в штабе отмечают, что ответный огонь силами АТО в сторону боевиков не открывался. "Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий о соблюдении режима тишины и огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

Все нарушения режима перемирия, как и в последние дни, пришлись на донецкое направление, на других участках обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

"В пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов. Вокруг Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. Из минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям возле шахты Бутовка. На Приазовье, возле Водяного, оккупанты применили… гранатометы разных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, возле Широкино, захватчики нарушали перемирие из стрелкового оружия", - информируют в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Неизвестные повредили памятник погибшим воинам АТО в Донецкой области

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

Боевики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении из пехотного вооружения и минометов

Более 300 боевиков выявила полиция Донетчины в 2017 году

В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве

МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО Негоды

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в новогоднюю ночь – штаб

За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, ранен один военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила двух киевлян, которые по заданию российских спецслужб размещали в Интернете антиукраинские видео

Защита Саакашвили хочет обжаловать решение Окружного админсуда Киева по иску к ГМС

Суд отказал Саакашвили в статусе нуждающегося в защите лица

СБУ призывает украинцев с опытом участия в АТО воздержаться от поездок в РФ

По предварительным результатам экспертизы на теле Ноздровской обнаружены колото-резаные раны, подозреваемых пока нет

В Окружном админсуде Киева идет заседание по иску Саакашвили к ГМС Украины

МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы

Некоторые освобожденные из ОРДЛО украинцы подозреваются в пособничестве противнику

Четверо харьковчан получили награды за помощь в обезвреживании злоумышленника

ВМС Украины в текущем году продолжат наращивать возможности и реформирование органов управления – Воронченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА