СБУ призывает украинцев с опытом участия в АТО воздержаться от поездок в РФ

Служба безопасности Украины предупреждает украинцев о провокациях российских спецслужб и призывает участников антитеррористической операции на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

"Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ в среду.

При этом в СБУ напомнили об истории гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, которого на днях незаконно задержали российские спецслужбы в Москве.

Кроме того, в украинской спецслужбе привели еще один пример, когда в августе 2017 года широкого общественного резонанса приобрело разоблачение сотрудниками СБУ циничной провокации российских спецслужб, целью которой была инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины - участников АТО – терактов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти. В связи с этим глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, у кого есть опыт участия в АТО, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории.

"Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждается многочисленными задокументированными фактам российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - отметил В.Грицак.

Как сообщалось, в Москве был задержан участник АТО киевлянин Олег Негода, который в конце 2017 года уехал в Саратов (РФ) к сестре.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания О.Негоды в Москве

Позднее в СМИ появилась информация о том, что российские правоохранители отпустили О.Негоду, он возвращается в Украину.