В Окружном админсуде Киева идет заседание по иску Саакашвили к ГМС Украины

В Окружном административном суде Киева в среду днем началось рассмотрение дела по иску экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили, обжаловавшего отказ Государственной миграционной службы Украины предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несмотря на то, что для заседания выделили самый большой зал суда, не все желающие смогли попасть в помещение. Перед зданием также собрались несколько десятков сторонников М.Саакашвили. Правопорядок обеспечивают около 30-ти правоохранителей.

В своем выступлении в начале судебного заседания М.Саакашвили обвинил сотрудников Миграционной службы в том, что они его преследуют, добавив, что "в этой позорной службе все делается на взятках".

"...Эти барыги боятся правды, и не хотят, чтобы она звучала в Украине, и чтобы люди выходили на улицы... (Президент Украины Петр – ИФ) Порошенко дал мне гражданство и забрал его, потому, что я говорю правду", - сказал политик.

В настоящее время начавшееся более 20 минут назад выступление М.Саакашвили на заседании суда, в котором он высказывает свое отношение и оценку действующим в Украине тарифам на ЖКХ, российскому "Газпрому", украинской Генпрокуроре и т.д., продолжается.

Как сообщалось, М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым отказано ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области.

Пресс-служба Окружного админсуда Киева пояснила, что истец просит суд признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).