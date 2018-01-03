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07:15 03.01.2018

Полицейские задержали серийных воров в Запорожской области

Полицейские задержали серийных воров в Запорожской области

       В Запорожской области полицейские разоблачили злоумышленников в причастности к серии краж из магазинов и торговых центров Бердянска, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

      "Работники уголовной полиции Бердянского отдела ГУНП в Запорожской области задержали 37-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, совершивших серию краж имущества из магазинов и торговых центров. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение корыстных преступлений, и освободился из мест лишения свободы в апреле 2017 года", – сообщают в полиции.

      Правоохранители доказали причастность подозреваемых к 27 преступлениям. Кроме того, у фигурантов работники полиции изъяли наркотическое вещество. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его сообщница получила подписку о невыезде.

      В настоящее время продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

      Самое суровое наказание по санкциям статей  лишение свободы на срок до пяти лет.

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Интерфакс-Украина
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