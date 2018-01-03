События

06:29 03.01.2018

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

       Незаконные вооруженные формирования осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во среду утром.

      Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

      Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

      На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За сутки значительно возросло количество человек, воспользовавшиеся КПВВ "Станица Луганская"

Полицейские задержали серийных воров в Запорожской области

В Луганской области три человека умерли после встречи Нового года

Во Львовской области правоохранители задержали руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки

На Киевщине пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"

В Киеве горел троллейбус, пострадавших нет

В Киеве правоохранители задержали иностранцев за кражу барсетки из автомобиля киевлянина

Боевики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении из пехотного вооружения и минометов

Более 300 боевиков выявила полиция Донетчины в 2017 году

В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство европейских индексов упали в первый день торгов нового года

Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть в Перу, 36 человек погибли

Могерини призвала стороны иранского кризиса воздерживаться от насилия, а власти - гарантировать уважение прав человека

Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США – Хейли

Президент США задался вопросом, нужно ли платить Палестине «огромные суммы»

Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Полиция Донецкой области в 2017 году задержала 240 боевиков

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА