Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть в Перу, 36 человек погибли

Как минимум 36 человек погибли в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть в Перу, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Министр здравоохранения страны сообщил о шести выживших, которых удалось вытащить и отправить в больницу. Авария произошла в районе Пасамайо на севере от столицы Перу города Лима на участке горной дороги, известном как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). Автобус ехал в Лиму из Гуачо, примерно в 130 км от столицы. Представитель министерства транспорта сообщил, что в автобусе было около 50 пассажиров", – говорится в сообщении.

Дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

Президент Перу Педро Пабло Кучински выразил соболезнования семьям жертв катастрофы.

Министр транспорта страны Дино Эскудеро заявил, что начато расследование ДТП, но, похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть, сообщает Би-би-си.