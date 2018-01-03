События

03:57 03.01.2018

Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

      Генеральная ассамблея 2 января официально провозгласила шесть стран (Польша, Нидерланды, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея) непостоянными членами Совета безопасности ООН, передает "Радио Свобода".

      Отмечается, что Нидерланды будут членом Совбеза в течение года, потому что они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Остальные страны стали членами безопасности на два года.

      Представитель Казахстана Кайрат Умаров, который впервые председательствует в Совете безопасности ООН, во время приветственной церемонии заявил членам совета, что "мира и безопасности сложно достичь".

      "У вас есть реальный шанс сделать разницу", – сказал посол Казахстана, который возглавит ООН в течение одного месяца.

      Известно, что в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас является Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

      Как известно, 31 декабря 2017 подошел к концу срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБ ООН рассмотрит проект резолюции против решения США по Иерусалиму

СБ ООН 21 сентября по инициативе США обсудит борьбу с распространением ОМУ – источник

Совбез ООН назвал "крайне провокационным" очередной пуск ракеты КНДР

СБ ООН соберется во вторник на чрезвычайную встречу по КНДР

Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму

Ряд стран в ООН потребовали созыва Совета безопасности в связи с ракетным пуском КНДР

На закрытых консультациях Совбеза ООН, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, - МИД

Совбез ООН в четверг обсудит обострение ситуации на востоке Украины

СБ ООН обеспокоен ухудшением ситуации на востоке Украины, призывает к возобновлению режима прекращения огня

Совбез ООН продлил мандат миссии на Кипре для поощрения мирных переговоров по урегулированию на острове

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство европейских индексов упали в первый день торгов нового года

За сутки значительно возросло количество человек, воспользовавшиеся КПВВ "Станица Луганская"

Полицейские задержали серийных воров в Запорожской области

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

В Луганской области три человека умерли после встречи Нового года

Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть в Перу, 36 человек погибли

Могерини призвала стороны иранского кризиса воздерживаться от насилия, а власти - гарантировать уважение прав человека

Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Во Львовской области правоохранители задержали руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки

Пакистан ведет "двойную игру" и не получит финансовую помощь от США – Хейли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА