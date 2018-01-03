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02:14 03.01.2018

Президент США задался вопросом, нужно ли платить Палестине «огромные суммы»

Президент США задался вопросом, нужно ли платить Палестине «огромные суммы»

Американский лидер Дональд Трамп задался вопросом, должны ли США выплачивать Палестине сотни миллионов долларов, когда эта страна не хочет вести мирные переговоры с Израилем.

"Не только Пакистану мы платим миллиарды долларов ни за что, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем никакой благодарности или уважения. Они даже не хотят вести переговоры о необходимом мирном договоре с Израилем", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Он отметил, что США "сняли Иерусалим, труднейшую часть, с повестки переговоров".

"Но поскольку палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?", - спросил Д.Трамп.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что они ведут "двойную игру", которая неприемлема для Белого дома.

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