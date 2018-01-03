События

01:40 03.01.2018

На Киевщине пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"

На Киевщине пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"

     В Киевской области на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП с участием судьи из Белой Церкви, информирует сообщество dtp.kiev.ua в фейсбуке.

      "Водитель автомобиля "Ford", двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", – говорится в сообщении.

      "За рулем Ford был местный судья Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался бежать на "скорой", но был задержан", – передает сообщество.

      В данный момент на месте происшествия работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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Интерфакс-Украина
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