В Киеве горел троллейбус, пострадавших нет

На Лесном проспекте в Киеве загорелся троллейбус на проезжей части дороги, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 января в 17:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на повороте с ул. Маршала Жукова на ул. Лесной, горит троллейбус", – говорится в сообщении.

Спасатели прибыли по вышеуказанному адресу и сразу же приступили к тушению пожара, который локализовали в 17:43, а окончательно потушили в 18:36.

В результате пожара повреждена внутренняя обшивка и лакокрасочное покрытие троллейбуса на площади 6 кв. м. Тушение пожара осложнялось тем, что под обшивкой троллейбуса тлели легковоспламеняющиеся материалы, поэтому пожарным пришлось снимать часть обшивки, чтобы потушить пожар окончательно.

По информации службы, предварительной причиной пожара оказалось короткое замыкание электропроводки с последующим распространением огня на салон троллейбуса.