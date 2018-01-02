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23:21 02.01.2018

В Киеве правоохранители задержали иностранцев за кражу барсетки из автомобиля киевлянина

В Киеве правоохранители задержали иностранцев за кражу барсетки из автомобиля киевлянина

       В Днепровском районе Киева правоохранители задержали двух иностранцев, которые совершили кражу барсетки с валютой в размере $3 тыс. из салона автомобиля киевлянина, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

      "Предварительно мы выяснили, что накануне владелец "Пежо" увидел повреждения колеса и начал ремонтировать. В этот момент неизвестные проникли в салон и украли из сиденья барсетку, но владелец их увидел и бросился догонять. Коллеги, находившиеся неподалеку и услышавшие крики, мгновенно среагировали и остановили злоумышленников, которые пытались скрыться с места преступления на своей машине", – сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

      В порядке статьи 208 УПК Украины мужчин задержали и доставили в территориальное управление полиции. Это граждане другого государства, 1987 и 1974 рождения.

      "По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняем уголовное прошлое иностранцев, а также проверяем их причастность к другим преступлениям", – отметил А.Кузьмин.

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Интерфакс-Украина
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