Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного выхода из соглашения по иранской ядерной программе, а также не исключает новые санкции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы безусловно сохраняем возможность в плане санкций в смысле подписания отказа (от соглашения - ИФ) позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.