События

23:00 02.01.2018

Трамп пока не принял решения по выходу из соглашения по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного выхода из соглашения по иранской ядерной программе, а также не исключает новые санкции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы безусловно сохраняем возможность в плане санкций в смысле подписания отказа (от соглашения - ИФ) позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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